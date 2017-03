Snakeware vernieuwt beaconplatform Lightcurb

“We hebben door wat wel en niet werkt met beacontechnologie. En locatiegebaseerde reclame op mobieltjes werkt dus niet”, vertelt Ate van der Meer over het vernieuwde beaconplatform Lightcurb.

“Massa en zenden werkt niet, persoonlijk, relevant en verassend werkt wel”, aldus de marketingdirecteur van het bureau Snakeware dat Lightcurb ontwikkelde.

Beacons zijn kleine zenders in bijvoorbeeld musea en winkels die Bluetooth-signalen uitzenden. Een bijbehorende mobiele app ‘voelt’ of er iemand in de buurt is en zorgt ervoor ervoor dat er berichtjes naar iemands telefoon gaan. Toen deze technologie in 2014 nieuw was, sprong tal van partijen er bovenop om locatiegebaseerde reclame de markt in te duwen. Met weinig succes.

Van der Meer: “We hebben twee jaar kunnen leren en met de opgedane inzichten hebben we Lightcurb helemaal vernieuwd. We zien dat het downloaden en gebruiken van de gratis Lightcurb-app maar beperkt werkt. Er zijn nu tienduizend gebruikers van onze app op ruim 4.000 uitzendende organisaties. Zij zagen in 2016 2,9 miljoen interacties.”

Snakeware brengt voor Lightcurb een API en SDK uit en kiest daarmee voor een platformstrategie. De Friezen leveren de basistechnologie, andere techbedrijven kunnen de ‘locatievoelende’ elementen verwerken in hun eigen app. “Zo kunnen er meer ontwikkelaars onze wagen springen. Een voordeel is dat veel bedrijven nu afhaken bij hun bestaande beaconoplossingen. Wij bieden een goed en doordacht alternatief.“

Behalve technisch zit het systeem ook commercieel anders in elkaar. Er wordt geen app met beacons meer verkocht, maar toegang tot de API, SDK en de ontwikkelaarscommunity. “De eerste dertig dagen zijn gratis. Daarna betaal je honderd euro per jaar voor lidmaatschap en koop je bundels dataverkeer.”

Het Nederlandse beaconsysteem wordt inmiddels internationaal gebruikt, onder meer voor de ‘onboarding’ van nieuwe studenten aan de universiteit van Texas. Zij leren de weg over de campus kennen met de Friese technologie. “Dit soort successen zorgt ervoor dat mensen erover praten. Steeds vaker worden we spontaan gebeld door bedrijven met uitgewerkte beaconplannen. Dat was in 2014 wel anders.”

