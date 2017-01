Vijftig procent meer bestellingen voor partners Amazon

Redactie Emerce Nieuws -

Amazon heeft tijdens de feestdagen vijftig procent meer bestellingen voor partners verwerkt dan een jaar geleden. Deze partners maken gebruik van het Fulfillment by Amazon-programma, wat inhoudt dat Amazon ook de bezorging voor zijn rekening neemt.

Het aantal actieve retailers binnen het programma is met 70 procent gestegen, maar Amazon wil niet kwijt hoeveel partners men heeft of wat ze er zelf aan verdient. Wel zouden de resultaten terug te vinden moeten zijn in de omzet over het vierde kwartaal.

Ongeveer de helft van alle aangeboden artikelen komt van derden, maar niet alle partners maken gebruik van Fulfillment by Amazon. Ook het aantal kliks op advertenties van retailers op de Amazon site is volgens het bedrijf flink toegenomen.