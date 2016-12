Washington Post onder Jeff Bezos maakt winst

The Washington Post, al enige tijd eigendom van Amazon-topman Jeff Bezos, doet het als vierde grote krant van de VS niet slecht. De krant maakt weer winst en neemt volgend jaar nieuwe journalisten aan.

Bezos kocht de toen noodlijdende krant in 2013 voor 250 miljoen dollar. Inmiddels trekt het aantal abonnees flink aan. De digitale inkomsten zijn verdubbeld.

De krant heeft 750 journalisten in dienst, iets minder dan de New York Times of The Wall Street Journal. In 2017 komen daar enkele tientallen journalisten bij.