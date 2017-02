Reclamereus WPP investeert in VR-specialist

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Communicatiereus WPP investeert in virtual reality-specialist SubVRsive uit Amerika. Het bedrijf maakt VR-producties voor grote merken om op indringende wijze verhalen te kunnen vertellen aan een groot publiek.

Het twee jaar oude bedrijf uit Austin, Texas, werkt onder meer voor Budweiser, Comcast, MTV en P&G. Afgelopen najaar ontving een van SubVRsives producties nog een Emmy-nominatie, een boxwedstrijd die in 360 graden werd opgenomen.

Hoeveel geld WPP in de ambitieuze startup steekt, is niet bekend. Een van de oprichters verkocht al eerder een bedrijf aan WPP.

WPP lijkt niet direct van plan om direct diep in virtual reality te duiken, maar wil met de investering goed vinger aan de pols houden bij de ontwikkelingen. Projecten met digitale dochters liggen natuurlijk wel voor de hand. Vanuit strategisch optiek is het zo’n strategische investering als in contentspecialisten als VICE, Fullscreen Media en All Def Digital.

Welke rol virtual reality in de mediamix van de toekomst gaat spelen zal nog niet blijken. Ondernemers en investeerders verwachten meer van augmented reality dan van virtual reality. De zichtontnemende brillen zijn duur in de aanschaf en, niet onbelangrijk, er bestaan betrekkelijk weinig VR-producties. Bij AR wordt geen nieuwe wereld weergegeven, maar een extra gevisualiseerde datalaag over de fysieke wereld.

Voor entertainment- en marketingdoeleinden is VR echter aantrekkelijk, want onderhoudend en indringend. Het verhaal en de beleving landen beter. Op zijn beurt investeert Facebook ook veel in het optuigen van een VR-ecosysteem vanwege de rol die de technologie in de toekomst speelt in sociale interacties. Om deze ontwikkelingen te bespoedigen stelde het onlangs Hugo Barra aan.

*) Emerce houdt een dossier over virtual reality bij dat doorlopend wordt bijgewerkt.

Foto: Knight Center for Journalism (cc)