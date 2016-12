Zalando verstelt kleding aan de deur

Zalando gaat vanaf komend voorjaar kleding aan de deur verstellen, korter maken naar wens van de klant. In Berlijn krijgen klanten hiervoor bezoek aan huis.

De dienst ‘Order a Tailor’ is een van de winnaars van Zalando’s vijfde hackweek die vorige plaatsvond. Een aantal projecten won een prijs en oogste applaus van de aanwezigen, maar Order a Tailor kan een stap verder gaan. De dienst gaat binnen enkele maanden live.

Klanten van Zalando in Berlijn krijgen bij hun bestelling de optie om een kledingmaker langs te krijgen. Hij helpt kopers om pakken, want daar draait het om, op maat te maken.

YESSSS!!!! Our project did not only win the most precious innovation award, but will be live in Berlin next quarter #hackweek @ZalandoTech pic.twitter.com/hXa1HKXTt5

— Kristina Walcker-M. (@MobileGeekGirl) 22 december 2016