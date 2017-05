Nu ook maaltijden bestellen via Facebook

Redactie Emerce Nieuws -

Voortaan kunnen, in elk geval in de VS, maaltijden worden besteld via Facebook. Dat kan via een nieuwe knop Order Food die voor een beperkt aantal gebruikers reeds zichtbaar is.

Vooralsnog werkt Facebook samen met twee retaurantsketens Delivery.com en Slice. Facebook verwerkt ook de betaling. Na bestelling krijgen klanten een bevestiging via e-mail. Zij hoeven de Facebook app dus niet te verlaten.

Facebook had de functionaliteit al in oktober aangekondigd, maar toen werden niet al te veel details losgelaten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat gebruikers een overzicht van restaurants te zien krijgen. Op dit moment is Order Food nog louter een experiment.