135.000 Nederlandse huishoudens hebben cryptogeld

Redactie Emerce Nieuws -

Nederland telt op dit moment 135.000 huishoudens die cryptovaluta bezitten. Vanaf het begin van dit jaar is een forse groei ingezet. Er zijn nu al twee keer zoveel huishoudens actief in cryptovaluta als een jaar geleden. Dit blijkt uit een onderzoek dat Kantar TNS (voorheen TNS NIPO) uitvoerde onder 35.379 huishoudens.

Bezitters van cryptovaluta hebben beslist niet het profiel van de klassieke belegger in effecten, zegt TNS. Ze zijn jonger en hebben nauwelijks een hoger inkomen dan niet-bezitters van cryptovaluta. Ook opleiding speelt nauwelijks een rol: 42 procent heeft hooguit een middelbare beroepsopleiding gevolgd.

Nederlanders stapten aanvankelijk voorzichtig in cryptovaluta, maar tonen nu iets meer lef. 43 procent heeft er hooguit 100 euro aan besteed. Beleggen in cryptovaluta heeft voor deze grote groep huishoudens meer het karakter van een staatlot. Een bijna even grote groep is met een bedrag tussen de 100 en 1.000 euro ingestapt en slechts 15 procent investeerde grotere bedragen.

Anders dan wellicht gedacht maakt lang niet iedereen met cryptovaluta een spectaculaire boekwinst: 35 procent is er grosso modo nog niet op vooruit gegaan en 16 procent staat op verlies.