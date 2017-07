50-plusser koopt liefst bij bekende webwinkels

Redactie Emerce Nieuws -

Nederlandse 50-plussers shoppen massaal online, maar zijn zich wel bewust van de online veiligheid. Meer dan de helft koopt alleen bij bekende webshops. Dat blijkt uit onderzoek door Kieskeurig.nl en Thuiswinkel.org onder ruim 1800 consumenten.

Online winkelen is bij de oudere generatie volgens het onderzoek helemaal ingeburgerd. Snel prijzen kunnen vergelijken en winkelen wanneer het uitkomt worden als belangrijkste voordelen genoemd. Een uitgebreider productaanbod en goedkoper assortiment zijn ook belangrijke argumenten om online te shoppen. Van de respondenten geeft ruim zestig procent aan weleens in het buitenland gekocht te hebben.

Een laaggeprijsd product bij een onbekende webshop is een reden om eerst wat vooronderzoek te doen. Een op de vijf gaat in dat geval op zoek naar een keurmerk. Daarnaast checkt een op de vijf beoordelingen op een onafhankelijke vergelijkingssite. Deze reviews zijn voor een flink aantal Nederlandse 50-plussers sowieso erg belangrijk. Bijna 40 procent laat een koopbeslissing voor een groot deel afhangen van voldoende positieve reviews.

De doelgroep is niet scheutig met het delen van persoonsgegevens. Een kwart van hen doet dat alleen bij webshops die hij of zij betrouwbaar acht. De helft vult bovendien enkel de gegevens in die verplicht zijn om de aankoop te kunnen afronden. Ruim 10 procent geeft aan liever geen persoonsgegevens achter.