5,5 miljoen euro voor verzekeringsstart-up Qover

Redactie Emerce Nieuws -

De Brusselse verzekeringsstart-up Qover krijgt een investering van 5,5 miljoen euro van het fonds Anthemis, gespecialiseerd in fintech. Het bedrijf heeft ‘Europese ambities’.

Qover is een B2B platform voor de verkoop verzekeringen. Omdat men het verzekeringsrisico zelf moet dragen, is veel geld nodig. Daarom werkt Qover samen met Lloyd’s of London. Daarnaast wil het een kantoor in Londen openen en twintig extra werknemers aantrekken.

Vorig jaar wist Qover ook al een investering van 1,5 miljoen op te halen bij beleggingsfonds BelCube.

Foto: ChrisO (cc)