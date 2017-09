Achttien maanden cel geëist voor oplichting met nepbetaalapp

Redactie Emerce Nieuws -

Het Openbaar Ministerie eist achttien maanden cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor oplichting via Marktplaats met behulp van een nep-betaalapp van een grote bank.

De 19-jarige Hagenaar beschikte over een betaalapp waarmee hij bedragen invoerde ten gunste van anderen. Door dat in het bijzijn van de slachtoffers te doen, werden die bewogen tot de afgifte van iPhones, MacBooks en andere dure spullen.

Een reeks aangiftes vanuit de hele Randstad was het gevolg.

De 19-jarige opereerde niet alleen. Hij had volgens het OM een groep van zo’n twaalf handlangers om zich heen verzameld. Zo waren er regelaars die via Marktplaats afspraken maakten met potentiële slachtoffers en die ook voor zogeheten lopers zorgden. De 19-jarige ging zelf vaak mee, maar bleef in de auto zitten. Hij instrueerde de lopers in het gebruik van de nep-app die op een speciaal daarvoor bestemde mobiele telefoon stond.

Zelf wist de 19-jarige op deze manier en naar schatting zo’n 13.000 euro te genereren. Hij werd in mei op heterdaad betrapt, samen met enkele medeverdachten. Op de tenlastelegging staan vijftien oplichtingen en acht pogingen daartoe, gepleegd in de Randstad tussen januari en mei van dit jaar.