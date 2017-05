‘Adverteerder wil meer grip op media-inkoop’

Erwin Boogert

Adverteerders willen meer transparantie in en grip op media-inkoop op online kanalen en zullen daarom steeds vaker tradingdesks in huis nemen.

Dat zegt Pieter Meijer, directeur van marketingbedrijf Pervorm. “We verwachten dat er binnen twee jaar een verschuiving van expertise plaatsvindt van bureau naar klant. Deze ontwikkeling zien we al wat langer, bijvoorbeeld bij het insourcen van searchspecialisten en dit zal zich verbreden. Media-inkoop en -optimalisatie zullen in dit tijdsbestek verder geautomatiseerd worden.”

Het gaat dan vooral om de partijen die intensief met klant- en marktdata werken. Naarmate de mediaprocessen en marktcontacten meer digitaliseren groeit ook de stroom aan data die de bedrijven terugkrijgen uit de markt. “Als bedrijf kom je meer aan de knoppen te zitten. Niet enkel op het gebied van media overigens. Marktinformatie kun je teruggeven aan alle onderdelen van een organisatie.”

Meijer zit nu een omslag in mentaliteit plaatsvinden waarbij adverteerders willen leren werken met dit soort datastromen. “Daarom lanceren we een nieuwe dienst onder de naam Ownit. Daarmee krijgen bedrijven een eigen tradingsdesk in huis. De lightversie is voor adverteerders die willen leren en met de opgedane inzichten hun bureau willen uitdagen. De fullversie betekent het volledig inrichten van een in-housetradingdesk.”

“Ik verwacht dat over twee jaar een volgende fase aanbreekt. Dan gaat de markt zich meer bezighouden met creativiteit in de uitingen.”

