Amazon wil via slim deurslot pakketjes thuis afleveren

Redactie Emerce Nieuws -

Een slimme deurbel moet Amazon in de toekomst de mogelijkheid geven om ook bij afwezigheid van de bewoner eenmalig pakketjes binnen te zetten.

Ook wil Amazon volgens CNBC pakketjes in de kofferbak van auto’s van klanten achterlaten. Daartoe zou worden onderhandeld met Phrame, een bedrijf dat ‘slimme kentekens’ maakt.

Dat laatste is overigens niet nieuw meer en Amazon Duitsland was enkele jaren terug zelf betrokken bij een proef die het samen met DHL en Audi had opgezet. Dat experiment kreeg overigens geen vervolg.

Of klanten bezorgers genoeg vertrouwen om pakketjes bij afwezigheid in de gang neer te zetten is de vraag. Diefstal bij grote bezorgers komt regelmatig voor en Amazon heeft zelf al een alternatief in de vorm van kluisjes. Daarvan heeft het bedrijf er nu een kleine 2000 in Noord Amerika.

Amazon en Phrame wilden geen commentaar geven op de berichten.