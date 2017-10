‘Ambitie beschikbaarheid breedbandig internet komt met huidig beleid in gevaar’

De ambitie van de Nederlandse regering om in 2025 alle huishoudens te voorzien van snel breedband internet komt met het huidige tempo van aanleg in gevaar. Dat staat in het rapport Nederland op Glasvezel van de Fiber Carrier Association (FCA), de brancheorganisatie voor beheerders en operators van glasvezelnetwerken.

Zowel in verstedelijkte als rurale gebieden zal de recent door demissionair minister Henk Kamp uitgesproken ambitie (Economische Zaken) niet worden gehaald.

De ambitie van 100 Mbps sluit aan bij soortgelijke plannen van de EU. Vooralsnog wordt in Nederland de concrete ondersteuning voor breedband internet in commercieel minder aantrekkelijke gebieden vooral bij gemeenten en provincies belegd. Recent bleek dat dit tot successen kan leiden, zoals in de provincie Groningen waar 13.000 huishoudens van breedbandig internet zullen worden voorzien. Toch ontbreekt het nog aan coördinatie, samenwerking, expertise en middelen om daadwerkelijk de doelstelling van 100 Mbps voor ieder huishouden in 2025 te halen.

