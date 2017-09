Amerikaanse investeerder lonkt naar Funda

Redactie Emerce Nieuws -

De Amerikaanse investeerder General Atlantic zou geïnteresseerd in woonplatform Funda. De private equity-partij wil een belang van 25 tot 40 procent in de website, meldt het FD. Het indicatieve bod dat General Atlantic heeft neergelegd waardeert het platform als geheel op 240 miljoen euro.

Makelaarsvereniging NVM, met 70 procent grootaandeelhouder, houdt volgens de krant de boot af. Er zou ergernis zijn omdat NVM de interesse in het platform niet heeft gedeeld met de achterban.

Volgens de woordvoerder van NVM is het ‘helemaal niet opportuun’ om het platform te verkopen of een nieuwe investeerder binnen te halen. ‘Funda draait fantastisch. Er zijn zoveel partijen die op een of andere manier geïnteresseerd zijn’.

Funda is in Nederland de absolute marktleider in het online woningaanbod. Funda trekt maandelijks 35 miljoen bezoekers en draaide afgelopen jaar een netto-omzet van 28 miljoen euro.