Android smartphone met klapscherm

Redactie Emerce Nieuws -

Origineel is het zeker: deze Android smartphone van ZTE met twee schermen. Via een scharnier kun je hem openklappen en dan kunnen apps gebruikmaken van de gecombineerde schermruimte.

Beide schermen hebben een resolutie van 1920×1080 pixels. Opengeklapt levert dat 6,75 inch op. In de zogenoemde spiegelmodus wordt hetzelfde beeld op de twee schermen getoond. Maar je kunt uiteraard ook ook verschillende apps op beide schermen draaien.

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 821 processor (bekend van de Pixel-smartphones van Google), 4GB aan geheugen en één 20-megapixelcamera.

Dichtgeklapt is de ZTE Axon M 12,1mm dik en hij weegt 230 gram.

Voor het eind van het jaar moet de Axon M in de VS te koop zijn. Over Europa is nog niets bekend.