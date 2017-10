‘Apple schakelt Googles DoubleClick in voor News app’

Redactie Emerce Nieuws -

Apple gaat volgens AdAge samenwerken met Googles DoubleClick voor zijn News app. Grote uitgevers als Condé Nast, Gannett, Time en CNN zouden hierover al zijn ingelicht.

De News App is nog altijd niet beschikbaar voor Nederlandse gebruikers (tenzij die de VS als voorkeursregio in iOS instellen), maar in de VS zou de app 50 miljoen unieke bezoekers trekken en daarmee een interessant bereik hebben voor adverteerders.

Apple wilde tot dusverre zelf geen advertenties verkopen voor News. De uitgevers mochten dat wel doen, of samenwerken met NBC Universal. Als de deal met DoubleClick doorgaat, gaat er dus wat veranderen.

Een punt blijft wel dat Apple niet graag data deelt met adverteerders. Zonder cookiesdata wordt gerichte reclame lastig.