Apple verlaagt tarieven affiliate marketing App Store

Redactie Emerce Nieuws -

Apple gaat minder uitgeven aan affiliate marketing. De betalingen voor apps en in-app aankopen worden bijna gehalveerd, van 7 procent naar 2,5 procent.

Apple rekende al 2,5 procent commissie in Japan voor apps en in-app aankopen, maar dat tarief wordt nu ook elders geïntroduceerd.

Dat is geen goed nieuws voor met name kleinere websites, omdat zij via Apple wat konden bijverdienen. In Nederland verdiende iCulture (mede) aan deze marketing. Bij sites als The App Factor (recensies) en Touch Arcade (games) staat de toekomst op het spel. Arnold Kim, eigenaar van zowel Touch Arcade als Appshopper.com, overweegt nu zelfs helemaal met beide sites te stoppen.

De 7 procent blijft per 1 mei wel gehandhaafd voor muziek, video, ebooks en tv.