BCC gaat verkopen op bol.com

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Elektronicawinkel BCC sluit een samenwerking met bol.com en gaat ook daar zijn online assortiment verkopen. De bedrijven onderzoeken of ze naast fysieke handel ook diensten kunnen aanbieden.

Met de aansluiting op bol.com vergroot BCC zijn bereik naar de Nederlandse koperspopulatie aanzienlijk. Dat is het primaire doel van de samenwerking. In ruil voor de opname in de schappen van Nederlands grootste handelsplatform betaalt BCC een bepaalde, niet bekendgemaakte, commissie.

Algemeen directeur Herman Bramer van BCC: “Onze expertise in consumentenelektronica en ons winkelnetwerk maken dat we samen de beste invulling kunnen geven aan de customer journey in ons marktsegment in Nederland. We kijken met elkaar naar de mogelijkheden om in de toekomst extra services aan te bieden. Daarbij wordt uiteraard gedacht aan onze installatie en service thuis maar bijvoorbeeld ook aan service, retouren en reparatie vanuit onze fysieke winkels.”

De eerste producten van de elektronicaretailer verschijnen in de loop van volgende week op bol.com.

Foto: Steve Snodgrass (cc)