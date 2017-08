Belgen starten nieuwe online marktplaats

Redactie Emerce Nieuws -

Dario Canini (29) en Stephen ter Braak (28), afkomstig uit Belgisch Limburg, hebben een nieuwe online marktplaats opgericht. THOC organiseert wekelijkse veilingen in verschillende thema’s en mikt op een breder publiek dan het standaard veilingpubliek.

THOC brengt een mix van niet alledaagse interieuritems, kunst- en designobjecten, verzamelwaardige objecten zoals Disney, en meer algemeen verkrijgbare producten. De slogan van THOC is dan ook de volgende ‘The place to buy anything but the ordinary’. THOC staat overigens voor The House Of Curiosities.

Het is voor iedereen mogelijk om producten aan te bieden op THOC. Zowel voor particulieren als professionele handelaren. Verkopers worden alvorens ze mogen aanbieden op de veiling wel grondig gescreend. Ook worden alle producten nagekeken door de betrokken veilingmeesters alvorens deze worden opgenomen in een veiling.

THOC rekent naar eigen zeggen de laagste verkoopcommissie op de markt.