Bijna helft Nederlanders maakt gebruik van peer-to-peer markten

Bijna de helft van de Nederlanders maakt gebruik van online peer-to-peer markten zoals Marktplaats, Airbnb en Uber en dat aantal zal verder toenemen. Dat stelt de Nederlandsche Bank na eigen onderzoek.



47 procent van de Nederlandse bevolking maakt op enige wijze gebruik van online peer-to-peer markten. 40 procent van de bevolking koopt producten van anderen, terwijl 35 procent producten verkoopt. Het aantal gebruikers dat producten huurt (6 procent) of verhuurt (1 procent) ligt beduidend lager. Voor het afnemen van diensten (6 procent) of aanbieden van diensten (1 procent) geldt hetzelfde. Van crowdfunding, het lenen of uitlenen van geld aan anderen, wordt nog weinig gebruik gemaakt.

Het besparen van geld is de meest genoemde reden om actief te zijn op deze markten. Onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij en over de kwaliteit van geleverde producten en diensten en onzekerheid over de betaling remmen het gebruik van online peer-to-peer markten.

De enquêteresultaten laten ook zien dat het aandeel gebruikers van online peer-to-peer markten de komende vijf jaar naar verwachting verder toeneemt. Dat geldt in het bijzonder voor de peer-to-peer markten waarop diensten verhandeld worden en producten verhuurd worden.

Waar peer-to-peer markten zich eerst nog concentreerden op de koop en verkoop van (tweedehands) goederen, zijn er tegenwoordig ook tal van mogelijkheden om goederen onderling te verhuren, om diensten aan te bieden en af te nemen en om geld (uit) te lenen.

Een verdere groei van het aantal gebruikers van peer-to-peer markten biedt volgens DNB zowel kansen als uitdagingen. Peer-to-peer markten verlagen transactiekosten waardoor markten ontstaan die voorheen niet tot stand konden komen. Dit geldt in het bijzonder voor markten waarin consumenten elkaar onderling diensten aanbieden of goederen verhuren.