Essent lanceert het peer-to-peer platform Ellyn

Redactie Emerce Nieuws -

Energiebedrijf Essent lanceert het peer-to-peer platform Ellyn. Die moet duidelijkheid bieden over de herkomst van de gebruikte duurzame energie.

Ellyn is een digitale oplossing die bedrijven en zonne- en windparken zichtbaar aan elkaar koppelt. Met dit platform geeft Essent ondernemers ieder kwartier inzicht welk door hun gekozen park de duurzame energie heeft opgewekt die zij hebben gebruikt.

Eigenaren van die parken zien op hun beurt waar hun energie naar toegaat. Die directe link tussen producent en afnemer wordt volgens Essent steeds relevanter, omdat zon- en windenergie steeds meer lokaal wordt opgewekt en afgenomen en vraag- en aanbod van elektriciteit beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Via Ellyn wordt energieverbruik niet achteraf vergroend, zoals nu normaal is in de energiemarkt. Dus geen zonnestroom meer in de nacht en geen windenergie wanneer het niet waait. Mocht er onvoldoende zonne- of windenergie zijn binnen het platform, dan levert Ellyn groene stroom uit Nederland die op een ander moment is opgewekt.

De Engelse start-up Open Utility ontwikkelde Piclo, de peer-to-peer-matching technologie achter Ellyn.