Bijzonder beeld: DJI Drone Goggles

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Een cameradrone besturen door je hoofd te bewegen en dan ook nog eens het beeld te zien dat normaal gesproken aan vogels is voorbehouden. Dat is in het kort wat je met de nieuwe Drone Goggles van DJI kunt doen.

De maker van geavanceerde consumentendrones voegt een VR-brilachtig apparaat toe aan zijn portfolio met grote ingebouwde schermen. Daarmee wordt live op je oogbal het zicht van de dronecamera geprojecteerd. Met een simpele handeling maak je een foto of video-opname. Ingebouwde sensoren zorgen er bovendien voor dat de bril fungeert als stuur.

Specificaties

Schermen: 2

Pixels: 1920×1080

Zichtveld: 85 graden

Laagste latency: 110ms

Accuduur: 6 uur

Prijs: 549 euro

Site: dji.com/dji-goggles

* Dit artikel verscheen eerder in het juninummer van Emerce magazine (#159).