Bitcoin passeert de 6000 dollar

Redactie Emerce Nieuws

De Bitcoin heeft vrijdag een nieuw record bereikt met een waarde van 6000 dollar. Daarmee komt de marktkapitalisatie op 100 miljard.

De virtuele munt is dit jaar 500 procent in waarde gestegen, al ging het niet in een rechte lijn. Op 13 oktober werd het laatste record bereikt, namelijk 5856 dollar. De koers herstelde zich nadat half september de munt ineens naar 3000 dollar daalde.

Reden voor de waardestijging is de verwachting dat China zijn regelgeving niet zo steng zal toepassen als was gevreesd. China was in september het eerste grote land dat initial coin offerings (ICO’s) verbiedt, een soort crowdfunding met virtuele munten. Ook werden wisselkantoren gesloten. Omdat 60 procent van het delven van nieuwe bitcoins in China plaatsvindt, hebben dit soort maatregelen grote impact.