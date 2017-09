Waarde Bitcoin heel even 5000 dollar

Redactie Emerce Nieuws -

De waarde van de Bitcoin heeft dit weekend heel even de magische grens van 5000 dollar bereikt, iets dat lange tijd niet voor mogelijk werd gehouden. Inmiddels is de koers weer tot 4670 dollar gedaald.

Van alle cryptomunten verloor Bitcoin afgelopen uren het minst, Ethereum, Bitcoin Cash en Litecoin moesten grotere verliezen incasseren.

Nu nu 5000 dollar (kort) is gehaald, voorspellen sommigen een verdere stijging naar 10.000 dollar. In 2010 werd de waarde van de digitale munt zelfs nog in centen geteld.

Beleggersvereniging VEB waarschuwde afgelopen week opnieuw voor een zeepbel. De hooggespannen verwachtingen over Bitcoin hebben veel te maken met de schaarste van de munt. Er is hier geen centrale bank die oneindig geld kan bijdrukken of op een andere manier de waarde van de munt kan beïnvloeden.