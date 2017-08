Activision Blizzard stelt omzetverwachting bij

Redactie Emerce Nieuws -

Activision Blizzard heeft zijn vooruitzichten voor 2017 bijgesteld nu digitale verkopen van zijn games, en met name Overwatch, flink aantrekken. De omzetverwachting gaat naar 6,58 miljard dollar.

De omzet ging het afgelopen kwartaal naar 1,31 miljard dollar, met een nettowinst van 243 miljoen.

Succestitel Overwatch wordt ook via esports uitgebuit, via franchises die elk 20 miljoen dollar opbrengen. Professionele spelers kunnen zeker 50.000 dollar per jaar verdienen.

Minder goed nieuws was er voor dochter King, bekend van Candy Crush Saga. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers neemt af, al zijn het er altijd nog 314 miljoen wereldwijd. Wel gaven de gebruikers meer geld uit.

Op 6 september verschijnt de nieuwe game Destiny 2, de opvolger van het in 2014 verschenen Destiny.