Blizzard stopt ondersteuning voor Windows XP en Vista

Redactie Emerce Nieuws -

Gameontwikkelaar Blizzard stopt met de ondersteuning voor Windows XP en Windows Vista. Bekende titels als World of Warcraft, Starcraft II, Diablo III, Hearthstone en Heroes of the Storm zullen straks niet meer werken op deze platforms.

Als reden noemt Blizzard het feit dat Microsoft de reguliere ondersteuning voor Windows XP, en Vista in 2009 en 2012 heeft beëindigd.

Niet alle games zullen meteen stoppen. Blizzard spreekt over een geleidelijke afbouw.