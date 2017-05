Booking: Mijnbooking is misleidende reclame

Redactie Emerce Nieuws -

De account van Mijnbooking.nl is door Booking.com stopgezet. Mijnbooking.nl is een Nederlandse start-up die de affiliate commissie van Booking uitkeert deelt met zijn klanten.

Op een boeking via een affiliate partner geeft Booking.com zo’n 3 procent commissie. Mijnbooking.nl geeft de consument daarvan 2,5 procent terug, zo vertelde oprichter Jens Voets op Emerce.nl. Op de vraag of hij niet bang was dat Booking zijn account zou blokkeren zei hij: “Er staat nergens dat je de commissie als affiliate niet mag delen. De totale prijs van een verblijf dat wordt geboekt via Booking bevat best hoge distributiekosten. Ik vind het goed dat zij daar via Mijnbooking.nl inzicht in krijgen en er iets van terug kunnen zien.”

Booking.com geeft de volgende korte verklaring voor het blokkeren van Mijnbooking.nl als affiliate partner: “Deze persoon schendt de regels van ons partnerschap/contract met de betrekking tot misleidende reclame.”

Waar die misleiding uit bestaat, daarop wil Booking.com geen antwoord geven.