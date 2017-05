Mijnbooking.nl: commissie van Booking.com delen met consument

Redactie Emerce Nieuws -

De hoge distributiekosten van Booking.com teruggeven aan de consument, dat is het concept van de nieuwe site Mijnbooking.nl. Oprichter Jens Voets deelt als affiliate partner zijn opbrengsten met boekers.

Hoe ben je op dit idee gekomen?

“Ik ging op vakantie en had een hotel geboekt via Booking.com. Toen ik met de manager sprak, kwam ik erachter hoeveel commissie Booking vangt. Ik kende het afilliate systeem al en besloot te kijken of ik zelf affiliate kon worden en zo op mijn boekingen wat van die kosten terug kon halen. Dat werkte prima en vrienden en familie wilden er ook gebruik van maken. Zo ontstond het idee voor Mijnbooking.nl.”

Hoe werkt het?

“Ik heb een affiliate id bij Booking aangevraagd. Iedereen die via de die link boekt, krijgt 2,5 procent teruggestort. Ik houd er 0,5 tot 0,7 procent aan over, dat hangt van de boeking af.”

Ben je niet bang dat Booking de samenwerking opzegt?

“Er staat nergens dat je de commissie als affiliate niet mag delen. De totale prijs van een verblijf dat wordt geboekt via Booking bevat best hoge distributiekosten. Ik vind het goed dat zij daar via Mijnbooking.nl inzicht in krijgen en er iets van terug kunnen zien.”

Wat zijn je plannen?

“Ik ben voor de fun gestart. Als businessmodel draait dit idee om volume, dus de komende tijd zullen we de site promoten om te kijken of het gaat lopen. Vooralsnog richt ik me op de Nederlandse markt. Misschien dat ik het later breder ga trekken met bijvoorbeeld vliegtickets. Dat hangt er vanaf of het concept aanslaat.”

Denk je dat reizigers voor die 2,5 procent bereid zijn via Mijnbooking.nl te boeken? Zoveel scheelt het niet.

“Dat vroeg ik mij ook af. Het antwoord blijkt ja te zijn. Mensen nemen de moeite om via mijn id-link te boeken en wat extra gegevens achter te laten. Dus dat is alvast positief.”