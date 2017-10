De Bosch X-Spect ziet álles

Sander van der Heide Emerce GEAR Nieuws -

Deze multifunctionele analyser is in staat om onder meer verschillende soorten textiel te herkennen (inclusief vlekken), hier zelfstandig een wasprogramma voor te bepalen en je connected wasmachine aan het werk te zetten.

De Bosch-scanner analyseert op moleculair niveau en haalt zijn informatie uit een database in de cloud. De X-Spect kan ook overweg met etenswaar. Zo kan het de samenstelling bepalen van een gerecht, inclusief het aantal calorieën dat het bevat. En kan het bij fruit de rijpheid bepalen. Als je wilt, kan het zelfs aangeven of bepaald voedsel nog wel geschikt is voor consumptie.

Specificaties

Bosch X-Spect

Batterijduur: 2,5 uur (of 300 scans)

Afmeting: 16,8×4,5×4 cm

Gewicht: 190 gram

Prijs: nog onbekend

Site: home-connect.com

* Dit artikel verscheen eerder in het oktobernummer van Emerce magazine (#161).