Facebook maakt voor het eerst meer winst dan Google

Redactie Emerce Nieuws -

Facebook heeft het al heel lang voorspeld, maar nu is er dan toch sprake van een lagere groei van het aantal gebruikers. De omzet in het tweede kwartaal groeide niettemin naar 9,3 miljard dollar, 44,7 procent meer dan vorig jaar.

Meest opvallend is dat met 3,9 miljard dollar winst Facebook Google verslaat. Met dank trouwens aan de boete van de EU. De voorsprong kan dus tijdelijk zijn.

In juni telde Facebook 1,32 miljard dagelijkse actieve gebruikers. Het aantal maandelijkse gebruikers bedroeg 2 miljard. Dat is 3,6 procent meer dan het laatste kwartaal, toen de groei nog 4,3 procent bedroeg. Of dit een blijvende trend is, zal moeten worden afgewacht.

Flinke roei is er wel nog voor Instagram en Facebook Messenger. Instagram bereikte onlangs 700 miljoen maandelijkse gebruikers, Messenger zelfs 1,2 miljard. Aparte cijfers voor deze onderdelen geeft Facebook zoals gebruikelijk niet.

De advertentie-omzet van Facebook kwam wederom voor 87 procent van smartphones (pdf). Omgerekend is dat zo’n 8 miljard dollar. Per kwartaal gaat dat verder omhoog. De totale advertentie-inkomsten bedroegen overigens 9,1 miljard dollar.

Ook de kosten gingen dit kwartaal fors omhoog: van iets meer dan 3 miljard dollar vorig jaar naar bijna 5 miljard nu.

Facebook zelf groeit dan ook fors. Het aantal werknemers bedraagt 20.658, 43 procent meer dan vorig jaar.