Facebook gaat woningen voor werknemers bouwen

Redactie Emerce Nieuws -

De woningnood in Silicon Valley is zo ernstig, dat Facebook heeft besloten om zelf appartementen te laten bouwen. Vanwege een tekort aan betaalbare woningen worden in de buurt van het hoofdkwartier huizen neergezet.

Tot nu toe gaf Facebook werknemers een bedrag van 10.000 dollar om dichter bij Menlo Park te komen wonen, ongeveer 72 kilometer ten zuiden van San Francisco.

Andere bedrijven zetten bussen in om werknemers in San Francisco op te halen en weer weg te brengen. Alphabet (Google) heeft zelf 300 woningen aangekocht voor tijdelijke bewoning.

Nu is Facebook zover dat het zelf appartementen wil bouwen. De grond daarvoor heeft het bedrijf al. De gemeente Menlo Park is blij met de extra woningen, maar wil geen verkeersoverlast.