CM koopt technologie voor papieren bulkpost

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Telecom CM uit Breda koopt twee Duitse sms-diesntverleners en haalt daarmee ook nieuwe oude technologie in huis: postverzending.

CM neemt voor een onbekend bedrag SMSKaufen en Innosend over. Samen hebben die bedrijven rond de vijftienduizend klanten, overwegend in Duitsland. Die worden toegevoegd aan het eigen internationale portfolio van circa twintigduizend actieve klanten van CM.

Een prettige bijkomstigheid van de transacties, die in de afgelopen twee weken plaatsvonden, is dat CM nu ook in bulk papieren post kan gaan sturen. Naast sms-dienstverlening bieden Innosend en SMSKaufen namelijk ook fax-, post-, en printdiensten. Via een API-verbinding kunnen klanten snel brieven wereldwijd versturen met Deutsche Post.

De zakelijke klanten van de bedrijven tikken op de computer een brief en voeden die aan een programma. Vervolgens worden er koppelingen met voorgeselecteerde adresbestanden gemaakt. De combinatie daarvan wordt bij Deutsche Post ingeschoten, dat vervolgens het drukken en de bezorging verzorgt.

De woordvoerder van CM: “Zelf hebben we het product Autocollect. Dat verzorgt automatische incasso’s, bijvoorbeeld gespreide betaling van een seizoenskaart voor NAC. Als een inning niet goed verloopt, bieden we al de optie om die alsnog via iDEAL te voldoen. Nu kunnen we ook papieren brieven gaan sturen met een herinnering.”

Het telecombedrijf koopt ieder jaar een aantal branchegenoten met een sms- of communicatieachtergrond. Meestal in het buitenland om zijn internationale bereik te vergroten.

In het jaar 2016 zag het de omzet met vijf miljoen euro groeien tot 75 miljoen euro. Hoeveel de SMSKaufen en Innosend daaraan toevoegen houdt CM voor zich.