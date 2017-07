Curator Sensor City wil biedingen

Redactie Emerce Nieuws -

Curator Jeroen Reiziger wil voor woensdag een bod hebben voor het sensornetwerk van het failliete Sensor City in Assen. Dat zegt hij tegen RTV Drenthe.

Reiziger heeft de laatste weken met zo’n vijf tot tien belangstellenden contact gehad over het netwerk, maar geen van allen heeft nog toegehapt. Daarom heeft de curator een verkoopmemorandum rondgestuurd.

Er is geen personeel meer en ook geen bedrijfspand. Het enige wat resteert is een kilometerslang meet- en regelnetwerk in Assen dat bestaat uit glasvezel en tweehonderd meetkastjes.