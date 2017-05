Digital Marketing Live: de eerste ervaringen met het nieuwe loyaliteitsprogramma van de HEMA

Redactie Emerce Nieuws -

Eind vorig jaar lanceerde HEMA een nieuw loyaliteitsprogramma voor haar klanten. Zowel met een digitale klantenpas in de vernieuwde HEMA app als met een fysieke klantenpas kunnen klanten sparen voor extra korting op HEMA-producten. De retailketen licht een tipje van de sluier op tijdens Emerce Marketing Live.

Klanten die meedoen met ‘meer HEMA’ krijgen voor iedere euro die ze besteden bij HEMA een punt (zowel in de winkel als online). Die punten kunnen weer worden ingewisseld voor digitale vouchers die korting geven op verschillende producten. Iedere maand wordt het aanbod van vouchers vernieuwd. In de toekomst worden meer diensten aan het klantenprogramma toegevoegd.

HEMA wil het loyaliteitsprogramma uiteindelijk in alle landen waar het actief is gaan inzetten, maar wat zijn de ervaringen tot nu toe in Nederland? Adriana Hoppenbrouwer vertelt er meer over op Emerce Marketing Live (31 mei) in Amsterdam.

Hoppenbrouwer is naar eigen zeggen een echte merkenbouwer. Ze werkte bij ACNielsen, SC Johnson en Orange voordat ze naar Nederland kwam voor de rebranding van Dutchtone Orange. Daarna was ze head of marketing bij Nike, Hunkemöller en V&D. Sinds 2015 is ze Chief Marketing Officer en Board Member bij HEMA.

Ook De Efteling ontbreekt niet op Digital Marketing Live. Het merk streeft naar een continue aanwezigheid in de leefwereld van kinderen. In deze presentatie gaat Nanneke Schilders samen met collega Tim van de Rijdt in op de campagne ‘Maak je eigen Efteling-avontuur’, gericht op schooljeugd tussen de 6 tot 12 jaar.

Als (potentiële) bezoekers en geïnteresseerden van De Efteling kunnen kinderen op hun eigen wijze een Efteling avontuur als reclame video zelf maken. Op Nickelodeon (tv en website) is de campagne flink gepromoot.

Ook aandacht voor de dancesector. 2017 wordt het jaar dat het businessmodel van de dance-industrie definitief verandert en de muziekindustrie transformeert in een zogenoemde relatie-economie. De fan-relatie is daarbij het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal.

Doeland gaat op 31 mei in op de inzet van de fanrelatie bij een dj als Hardwell. Doeland heeft onlangs nog het digitale vermogen van het label Spinnin Records uitgerekend en komt op een bedrag van 55 miljoen euro.

Doeland is vanaf 1993 actief in de muziek-industrie. Hij startte bij platenwinkel Bad Vibes en kwam bij concertorganisator ID&T terecht. Tegenwoordig helpt Doeland bedrijven en organisaties internet met hun sociale media.

