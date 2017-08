Digitale oplage dagbladen verder gestegen

Redactie Emerce Nieuws -

De Volkskrant is koploper bij de stijging in digitale oplage, gevolgd door NRC Handelsblad. Dat blijkt uit de NOM-cijfers over de periode van het tweede kwartaal 2016 tot en met het eerste kwartaal 2017.

De Volkskrant heeft al bijna 100.000 digitale abonnees en ook NRC is hard op weg.

Ook De Telegraaf en FD zagen hun digitale abonnementen toenemen. Het AD lukte dat minder goed.

De landelijke dagbladen daalden wel weer allemaal in totaal betaalde printoplage. Daarbij krijgt De Telegraaf de hardste klappen.