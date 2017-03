FD heeft grootste betaalde digitale oplage

Redactie Emerce Nieuws -

Het FD heeft relatief gezien de grootste betaalde digitale oplage van alle landelijke dagbladen: 59,7 procent van de totale betaalde oplage is digitaal ten opzichte van gemiddeld 30,0 procent bij de andere landelijke dagbladen.

Met 68.646 digitale abonnees neemt het FD daarmee een derde positie in na de algemene dagbladen De Telegraaf (232.039) en de Volkskrant (88.535).

Qua betaalde digitale oplage is het marktaandeel van het FD onder de landelijke dagbladen dan ook hoger dan qua papieren oplage: 11,5 procent versus 3,6 procent.,

De digitale oplage groeit bij nagenoeg alle landelijke dagbladen (+32,2 procent) met uitzondering van het Nederlands Dagblad (- 4,9%) en het Reformatorisch Dagblad (-0,4%). De Telegraaf is de grootste stijger in digitale oplage (+67,5%), gevolgd door NRC Handelsblad (+51 procent).

Eugenie van Wiechen, algemeen directeur FD Mediagroep: “Dit zijn prachtige cijfers die laten zien dat het FD succesvol is in de digitale transitie en groeit in totale betaalde oplage. De lezer en de lezersinkomsten staan bij het FD centraal en onze abonnees waarderen de digitale uitgaven van het FD. Het percentage digitale gebruikersomzet nam voor de gehele FD Mediagroep toe van 26% in 2013 naar 40% in 2016.”