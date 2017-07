Dille & Kamille in zee met Fietskoeriers.nl

Redactie Emerce Nieuws -

Dille & Kamille is voor online bezorgingen een samenwerking aangegaan met Fietskoeriers.nl. De nieuwe bezorgmethode is al gelijk in een groot deel van Nederland beschikbaar.

Dille & Kamille rekent geen verzendkosten bij bestellingen boven de vijftig euro. Voor kleinere beziorgingen wordt 4,95 euro in rekening gebracht.

Bij zakelijke klanten worden de pakketjes tijdens openingstijden bezorgd en bij particulieren in de avonduren.

Fietskoeriers.nl bezorgt momenteel in dertig steden op de fiets. Daarbuiten gebruikt de bezorgdienst auto’s op groengas.