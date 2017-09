Derp

DMA-Institute breekt internationaal door met SSI

De online bereiks- en zichtbaarheidsmetingen van DMA-Institute worden volledig geïntegreerd in de internationale audience- en consumentenpanels van de Amerikaanse wereldleider Survey Sampling International (SSI). Dat gaat ook de producten van zijn Nederlandse tegenhanger verkopen.

Met de integratie is het voor adverteerders, bureaus, uitgevers en platformen direct mogelijk geworden om online campagnes realtime te voorzien van gedetailleerde bereikseffecten binnen ‘gemiddeld Nederland’ en ‘tientallen deelsegmenten’. Deze informatie is resultaat van een gevalideerde connectie die letterlijk driehonderd keer groter is dan bijvoorbeeld alle TV kijkkastjes bij elkaar opgeteld. Via opt-in panelmetingen.

Directeur Marcel Vogels: “De samenwerking levert een wereldprimeur op: crossdevice web én ook in-app bereik- en audiencemetingen. Daar is jaren aan innovatie en development aan vooraf gegaan. Qua bereik kunnen we vrijwel al het denkbare doormeten, technisch gezien ook connected tv.”

“Een duidelijk en gevalideerd overzicht van het daadwerkelijke campagnebereik is te prevaleren boven een wirwar aan losse Excels met ‘unieke cookies’ en klikpercentages.”

Binnen de samenwerking tussen DMA-Institute en SSI gaan de verkopers van de Amerikanen ook Nederlandse de producten meenemen in het portfolio naar hun respectievelijke klanten. Die zitten volgens Vogels in zeker vijftig landen.

