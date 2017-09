EasyJet test in-flight entertainment

Redactie Emerce Nieuws -

EasyJet gaat voor het eerst in haar bestaan in-flight entertainment aanbieden. Hiervoor is de luchtvaartmaatschappij een samenwerking aangegaan met Rakuten en Immfly. De nieuwe dienst heet Air Time.

Air Time biedt de bekende selectie van films, tv-series, spelletjes en vlucht- en bestemmingsinformatie. Daarbij houdt easyJet rekening met het feit dat de meest vluchten vrij kort zijn – het is dus niet zo dat passagiers hun film niet kunnen afkijken. Het aanbod is toegankelijk via het eigen device van de passagier, dat verbinding maakt met het netwerk aan boord. Vooralsnog betreft het een gratis service.

Om te beginnen worden vijf vliegtuigen uitgerust met het systeem, die worden ingezet op vluchten van en naar Zwitserland. Als Air Time aanslaat, rolt easyJet het verder uit. Gezien de screenshots die easyJet heeft gedeeld, is het de bedoeling dat je straks ook via het systeem snacks en drinken kunt bestellen.

EasyJet zet fors in op digitale innovatie. Zo ontwikkelt de airline een app, Airport Explorer, die op basis van stemcommando’s passagiers helpt om de weg te vinden op luchthavens. In juni introduceerde easyJet een skill voor Amazon Alexa waarmee passagiers hun vluchtstatus kunnen checken. Deze is al 30.000 keer gebruikt, aldus de luchtvaartmaatschappij.