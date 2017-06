Emerce eFashion: kleding als interactieve interface met omgeving

De term ‘op het scherpst van de snede’ krijgt op Emerce eFashion een heel nieuwe betekenis als Jasna Rok het publiek meeneemt naar de nabije toekomst. Kleding is in die toekomst niet enkel materiaal om iemand af te kleding, maar is weefsel dat zich bewust is van de fysieke en sociale context en zich daarop aanpast.

Volgende week donderdag 22 juni is de Vlaamse Jasna Rok de openingsspreker op Emerce eFashion in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Daar zal ze het verhaal vertellen, en demonstreren, dat ze ook op internationale podia vertelt. Fashion is de breininterface van de toekomst. Het laat zien wie je bent, hoe je je voelt maar het is – bewust of onbewust – ook een drager van communicatie naar iemands omgeving. Kleur, geluid, vorm, stof en andere signalen kunnen input zijn voor iemands omgeving. “Communiceren zonder woorden, neurofeedback”, aldus de oprichtster van de fashiontech designstudio die haar naam draagt.

Zoals veel andere industrieën is ook de fashionindustrie op zoek naar de vorm en business van de toekomst. Zalando deed een verkenning met Google door algoritmes kleding van de toekomst te laten ontwikkelen. Datzelfde Google weefde nanotechnologie in spijkerjassen van Levi’s zodat een veeg over een mouw input geeft aan iemands mobieltje. Allemaal stappen in een verkenningstocht waarin niemand de weg kent.

Rok, of zoals haar paspoort vermeldt: Rokegem, tast niet uitputtend weg voor weg af maar gooit meerdere lijnen uit. De fashiontechdesigner inspireert en zet anderen aan het werk om er ook weer zelf te leren. De ontwikkelingen worden gedreven vanuit een technologypush. Daarom kan in het ene project robotica centraal staan, in het volgende nanotechnologie en in een weer een andere AR of VR. Die benadering sprak Nokia Bell Labs dermate aan, dat het concern de Vlaamse hulp inroept bij zijn eigen verkenningstochten. Bijna geen betere, historisch betekenisvoller plek dan daar om kleding interactief en misschien wel echt sociale voelend te maken.