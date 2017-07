Expedia neemt belang in Traveloka

Redactie Emerce Nieuws -

Expedia investeert 350 miljoen dollar in een minderheidsbelang in Traveloka, een online reisagent die is gericht op Zuidoost-Azië. De twee gaan hun hotelaanbod combineren.

Traveloka is de grootste OTA van Indonesië en hard bezig met het uitbreiden naar met name Vietnam en Thailand. Het is een particulier bedrijf dat geen cijfers publiceert. Wel is bekend dat Traveloka in eerdere investeringsronden 500 miljoen dollar bij elkaar sprokkelde.

Expedia wil graag voet aan de grond krijgen in Zuidoost-Azië. Eerder sloot de OTA een joint venture met de Aziatische low-cost carrier Air Asia, waarin Expedia 75 procent van de aandelen heeft en Air Asia 25 procent.