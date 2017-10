Facebook lanceert desktopsoftware voor Workplace

Redactie Emerce Nieuws -

Facebook heeft stilletjes software voor Workplace vrijgegeven voor pc en Mac. Workplace is de zakelijke versie van Facebook met 14.000 bedrijven die 1 tot 3 dollar per werknemer betalen.

Een van de belangrijkste eigenschappen van de software is screensharing, oftewel het delen van het scherm, bekend van Skype en WebEx.

Workplace is grotendeels gebaseerd op Facebook. Het idee is dat ook zakelijke gebruikers in een vertrouwde omgeving kunnen werken.

De software is niet officieel aangekondigd, en formeel is het nog een bèta, zegt een woordvoerder tegen TechCrunch.