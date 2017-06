Fietsenwinkel.nl opent 6 fysieke vestigingen in België

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Fietsenwinkel.nl opent deze maand zes nieuwe, fysieke vestigingen in België. Zijn eerste op die markt, al is het er online al langer actief. De meeste klanten willen toch eerst een fiets uitprobreren alvorens er een te kopen.

International Bike Group, het bedrijf achter de internationale webwinkel, opent zijn deuren in de noordelijke helft van België: Antwerpen, Brugge, Hasselt en Sint-Niklaas nu en later deze maand in Kortrijk en Roeselare. Die steden zijn uitgekozen omdat er al klandizie vandaan komt en omdat het dichtbevolkte gebieden zijn.

De winkels zijn ingericht als servicelocatie, een omgeving waar aanstaande fietsenkopers worden uitgenodigd om over het honderden meters lange testparcours te rijden en verschillende fietsen uit te proberen. Tegelijkertijd wordt hiermee ook het onderhoud- en reparatienetwerk uitgebreid.

Eén op de vijf fietsen wordt tegenwoordig online verkocht en vier op de vijf fietsen via de offline kanalen. Een groot deel van de klanten wil de fiets eerst zien, voelen en aanraken voordat tot aankoop wordt overgegaan. Directeur Bastiaan Hagenouw: “Wij zien online en de fysieke winkels als complementair aan elkaar. Veel klanten beginnen hun oriëntatie op onze website, en sluiten de koop uiteindelijk in de winkel.”

Vanuit deze zelfde filosofie breidde Fietsenwinkel.nl in de afgelopen weken zijn fysieke winkelnetwerk in Nederland uit van zeven naar dertig fysieke filialen. Los daarvan biedt Hagenouw ook nog een netwerk van tweehonderd servicepunten, vast en ambulant, in Nederland.