‘Gebrek ambitie remt beschikbaar kapitaal ontwikkeling VR/AR-markt’

Redactie Emerce Nieuws -

Ontwikkelaars van Virtual and Augmented Reality (VR/AR) moeten meer focus en ambitie laten zien om het groeikapitaal aan te trekken dat zij nodig hebben. Dat zegt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) in een nieuw marktverkenningsrapport.

Er blijkt dat een groot verschil te zijn tussen de inkomensambities en de financieringsbehoeften van ontwikkelaars van VR en aan verwante technieken. Dat verschil moet worden aangepakt, anders zal de ontwikkeling van deze jonge markt er onder lijden, zo waarschuwt BOM.

Volgens het onderzoek werd door de helft van de ontwikkelaars wiens bedrijf in de toekomst meer financiering nodig heeft, aangegeven dat zij nog een ronde van meer dan 1 miljoen euro nodig hebben. Om dit investeringsniveau te bereiken moeten bedrijven de ambitie hebben binnen vijf jaar ten minste 10 miljoen euro aan inkomsten te genereren.

De gemiddelde ontwikkelaar in het onderzoek verwacht echter ‘slechts’ een opbrengst van 1,3 miljoen voor zijn bedrijf. Dit kan een barrière vormen voor de verdere ontwikkeling van de sector, omdat het de mogelijkheden voor ontwikkelaars om groeikapitaal aan te trekken beperkt.

Als de financiën niet aantrekkelijk genoeg zijn, moeten ontwikkelaars met andere redenen komen waarom investeerders in hen zouden moeten investeren. Daarom zouden de ontwikkelaars realistische strategieën moeten opstellen voor een sterke positie of voor de bediening van een specifiek marktsegment zoals de opleiding van offshore personeel of actieve eSport.

In 2016 onderzocht BOM voor het eerst of VR/AR een overdreven hype is, of een business met reële mogelijkheden. In de tweede editie van Een hype, of serieuze business? onderzocht BOM een uiteenlopend aantal kwesties zoals begrotingen, opbrengstvoorspellingen en financieringsbehoeften bij 613 ontwikkelaars en gebruikers van VR/AR-technologie in Nederland, België en Duitsland. Dit onderzoek wees uit dat zowel ontwikkelaars als gebruikers ‘onbekendheid met de mogelijkheden’ en een ‘ontoereikende businesscase’ noemden als grootste barrière voor een massale toepassing.

VR/AR is wat BOM betreft overigens een blijver, en het onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen dat het over 5 tot 10 jaar een serieuze sector wordt.