Geen Linux op Windows 10S

Redactie Emerce Nieuws -

Microsoft staat niet toe dat Linux wordt gebruikt op pc’s die Windows 10S draaien. Via de Windows Store zijn drie Linux distributies Ubuntu, SUSE en Fedora verkrijgbaar, waardoor gebruikers Linux programma’s kunnen gebruiken zonder dual-boot. Deze werken alleen bij volledige Windows versies.

De reden is, legt Microsoft uit, veiligheid. Op Windows 10S, een uitgeklede versie van Windows, draaien alle applicaties uit de Windows Store in een beschermde omgeving. Dat is niet het geval met de Linux versies.

Microsoft waarschuwt dan ook dat Windows 10S niet bedoeld is voor ‘ontwikkelaars en hackers’.