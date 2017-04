Gezocht: Beste design- en techprofessionals

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Emerce is op zoek naar de beste design- en tech-professionals om te bejubelen bij de Dutch Interactive Awards. Nomineer jouw topper tot en met deze vrijdag 21 april.

Op donderdag 1 juni worden de jaarlijkse Dutch Interactive Awards (DIA) weer uitgereikt tijdens een exclusief diner in Amsterdam. Tijdens het feest daarna reiken we prijzen uit aan de beste design- en tech-professionals. En daar gaan we nu naar op zoek.

Geef hier jouw nominatie(s).

Met de DIA PRO’s willen we deze helden eren en volop in de schijnwerpers zetten. Het zijn de prijzen voor professionals die het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van design of technology van interactieve projecten en een voorbeeld zijn voor hun collega’s. Deze vakman of -vrouw is onderscheidend in craftmanship: altijd kritisch maar ook altijd op de hoogte van de nieuwste trends en tools. Als leader tilt hij of zij het team naar een hoger plan en maakt het verschil in de markt.

Wie komen in aanmerking voor een DIA PRO?

Best in Technology

* Personen die zich onderscheiden door innovatieve inzet van technologie in interactive werk. Een grensverleggende pionier.

Best in Design

* Personen die zich onderscheiden door baanbrekend en excellent design van interactieve projecten. Een voorbeeld voor designers in binnen- en buitenland.

Best Talent

* Welke naam moeten we voor de toekomst in ons achterhoofd houden wat topper in Tech of Design betreft? Hij of zij is minder dan 3 jaar werkzaam in de digitale sector. We zoeken edge en against order.

Collega-professionals in de online wereld kunnen hun helden kosteloos aanmelden voor deze awards. Een deskundige jury stelt de winnaars vast en maakt de uitslag, de intense waardering van vakgenoten, bekend op donderdag 21 mei.



Foto: Remy de Klein voor Emerce (c)