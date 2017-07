Goldman Sachs waarschuwt voor implosie Bitcoin

Redactie Emerce Nieuws -

Zakenbank Goldman Sachs waarschuwt voor een tijdelijke implosie van de Bitcoin, maar verwacht dat de koers uiteindelijk toch verder zal klimmen.

De zakenbank heeft eerder deze week een waarschuwing naar klanten gestuurd. De huidige koers van 2500 dollar zou volgens analist Sheba Jafari wel eens flink lager kunnen eindigen, namelijk 1800 dollar. Uiteindelijk zou de koers weer kunnen oplopen naar bijna 4000 dollar. Dat zal echter niet meteen gebeuren.

De Bitcoin wist de afgelopen weken zijn koers van ruim 3000 dollar niet vast te houden, maar de echte correctie moet nog komen. Analisten waarschuwen al enige tijd voor de veel te hoge waarderingen van de Bitcoin.

De Nederlandse beleggersvereniging VEB constateerde een dezer dagen ook dat digitale munten, oftewel cryptovaluta, spectaculair in prijs zijn gestegen. Dit heeft alle tekenen van een zeepbel en vergelijkingen met de tulpenmanie zijn dan ook niet van de lucht. De totale marktwaarde van alle cryptovaluta samen is dit jaar circa zes keer over de kop gegaan en is de grens van 100 miljard dollar voorbijgeschoten.