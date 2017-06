Google Chrome gaat ‘foute reclame’ weren

Redactie Emerce Nieuws -

Google heeft bevestigd dat het volgend jaar in Chrome advertenties gaat weren die niet aan de zogenoemde Better Ads standaard voldoen. Over het algemeen is dat reclame met geluid en beeld die het volledige scherm in beslag neemt.

Geruchten over een adblocker in Chrome deden al langer de ronde, al introduceert Google die fors later dan verwacht.

Reclame die in de ogen van de Coalation for Betters Ads acceptabel is wordt gewoon doorgelaten.

Deze brede coalitie van brancheverenigingen op het gebied van online adverteren heeft onlangs nog opgeroepen om te stoppen met irritante advertentieformaten. Autoplay video, popups en paginavullende scrollovers zorgen voor toenemend gebruik van adblockers, zo waarschuwde Coalition for Better Ads.

Ook foute reclame die via Google zelf is ingekocht kan worden geblokkeerd, legt Google uit.

Adblockers werden vorig jaar op maar liefst 615 miljoen pc’s of mobiele apparaten gebruikt, dertig procent meer dan een jaar eerder.