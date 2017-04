Google Earth nu ook op Oculus Rift

Redactie Emerce Nieuws -

Google heeft vanmiddag in het Whitney Museum of Modern Art in New York City de nieuwe versie van Google Earth getoond. Naast de verwachte ondersteuning voor VR, kent Google Earth nu ook enkele nieuwe functies, waaronder interactieve tours.

Google Earth werkt nu ook voor het eerst op Oculus Rift van Facebook. Dat is inclusief de zogenoemde aanraakcontrollers. De dienst was sinds november al beschikbaar op de HTC Vive. Zoeken met een virtueel toetsenbord kan nu ook.

Nieuw zijn virtuele rondleidingen onder de noemer Natural Treasures die is gemaakt met de BBC. Ook kunnen gebruikers het Gombe Stream National Park in Tanzania verkennen. Een nieuwe 3D knop laat gebieden vanaf meerdere kanten bekijken, voorlopig alleen in Chrome browsers en op Android smartphones.