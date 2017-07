Google met eigen ‘LinkedIn’

Redactie Emerce Nieuws -

Google heeft officieel recruitmentplatform Google Hire aangekondigd, vooralsnog voor de Amerikaanse markt en alleen voor middelgrote bedrijven met minder dan duizend werknemers.



Hire is wat anders dan Google for Jobs en richt zich vooral op het recruitmentproces zelf. In dat opzicht meer een concurrent van bedrijven als Greenhouse, Lever, SmartRecruiters en Workable dan van LinkedIn.

Google Hire is een app die volgens Google veel toegankelijker is dan veel andere Applicant Tracking-oplossingen op de markt. Het uitgangspunt was: minder is meer. De dienst is zeker een jaar getest. De achterliggende technologie komt van Bebop van Diane Greene (ex-VMware).

Hire is verder nauw geïntegreerd met andere Google-diensten als Gmail, Sheets en Calendar.

Onduidelijk is of het product in een later stadium ook buiten de VS beschikbaar komt.